Мокрий сніг по всій країні та штормовий вітер: прогноз погоди на сьогодні
Фото: 28 січня погода в Україні буде зі шквалами та мокрим снігом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 28 січня по всій Україні йтиме мокрий сніг, а у західних областях очікуються шквали. Температура повітря вдень підніметься до +3.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, погоду сьогодні в країні формуватиме улоговина циклону Marie, що принесе за собою опади, переважно у вигляді мокрого снігу. При цьому вітер на заході сягатиме штормових позначок - у Карпатах пориви до 15-20 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.
Температура повітря складатиме:
- у західних областях вдень від -1 до +3, вночі 0 -2 градуси;
- на півночі країни 0 -2 градуси вдень, а вночі 0 -5;
- у східних областях вдень від -1 до +2, вночі -6 -9;
- на півдні країни +1 +3 градуси вдень, а вночі -1 -3;
- у центральних областях вдень від -2 до +3 градусів, вночі 0 -6.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці погода буде хмарною, очікується мокрий сніг. Стовпчики термометра протягом доби коливатимуться в межах 0 +2 градусів. На дорогах місцями ожеледиця.