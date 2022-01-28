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Мокрий сніг по всій країні та штормовий вітер: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, П'ятниця 28 січня 2022 06:00
Мокрий сніг по всій країні та штормовий вітер: прогноз погоди на сьогодні Фото: 28 січня погода в Україні буде зі шквалами та мокрим снігом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 28 січня по всій Україні йтиме мокрий сніг, а у західних областях очікуються шквали. Температура повітря вдень підніметься до +3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, погоду сьогодні в країні формуватиме улоговина циклону Marie, що принесе за собою опади, переважно у вигляді мокрого снігу. При цьому вітер на заході сягатиме штормових позначок - у Карпатах пориви до 15-20 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря складатиме:

  • у західних областях вдень від -1 до +3, вночі 0 -2 градуси;
  • на півночі країни 0 -2 градуси вдень, а вночі 0 -5;
  • у східних областях вдень від -1 до +2, вночі -6 -9;
  • на півдні країни +1 +3 градуси вдень, а вночі -1 -3;
  • у центральних областях вдень від -2 до +3 градусів, вночі 0 -6.

Мокрий сніг по всій країні та штормовий вітер: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці погода буде хмарною, очікується мокрий сніг. Стовпчики термометра протягом доби коливатимуться в межах 0 +2 градусів. На дорогах місцями ожеледиця.

Мокрий сніг по всій країні та штормовий вітер: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, що синоптики також дали прогноз погоди на вихідні - 29-30 січня.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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