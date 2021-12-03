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Мокрий сніг в Україні. Без світла залишились 90 населених пунктів у двох областях

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 08:06
Мокрий сніг в Україні. Без світла залишились 90 населених пунктів у двох областях Фото: в Україні без світла залишились 90 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні без світла залишились 90 населених пунктів у двох областях. Причиною тому є мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Через ускладнення погодних умов (мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 90 населених пунктів у 2 областях. У Львівській - 86, Закарпатській -4.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, сьогодні знову буде мокрий сніг у західних областях.

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