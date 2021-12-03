Мокрий сніг в Україні. Без світла залишились 90 населених пунктів у двох областях
Фото: в Україні без світла залишились 90 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні без світла залишились 90 населених пунктів у двох областях. Причиною тому є мокрий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Через ускладнення погодних умов (мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 90 населених пунктів у 2 областях. У Львівській - 86, Закарпатській -4.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.