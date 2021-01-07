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Мокрый снег и сильный ветер: прогноз до конца выходных

Автор: Александр Белоус

В течение следующих трех дней, 8-10 января, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Ожидаются мокрый снег и сильный ветер.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как отмечается в сообщении, в ночь на пятницу, 8 января, в северных областях и на Левобережье мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, местами порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, в Черниговской и Сумской областях значительные осадки. Днем в южной части временами осадки, преимущественно в виде дождя.

В субботу, 9 января, в южных, восточных и большинстве центральных областей мокрый снег и дождь, в юго-восточных областях местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории, а 10 января в Украине без существенных осадков. Температура ночью и днем от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, на юге днем до 6 градусов тепла.

Согласно прогнозу, в течение 9-10 января снижение ночной температуры до 2-8 градусов мороза.

Напомним, среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до 10,9 градусов тепла, что на 3,2 градусов превышает климатическую норму. Год оказался рекордно теплым за всю историю наблюдений с 1881 года.

Напомним, в Киеве в конце 2020 года обновлено несколько температурных рекордов. Синоптики фиксировали максимальные температуры за 140 лет наблюдений.

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