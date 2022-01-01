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Мокрый снег ночью в ряде регионов: прогноз погоды на завтра

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Киев, Суббота 01 января 2022 20:00
Мокрый снег ночью в ряде регионов: прогноз погоды на завтра Фото: погода в Украине 2 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В воскресенье, 2 января, почти на всей территории Украины существенных осадков не ожидается, в ряде регионов ночью пройдет мокрый снег. Днем температура воздуха будет колебаться от -1 до +6 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В ночь на 2 января мокрый снег ожидается на севере и востоке страны. В остальных регионах - без существенных осадков. На всей территории Украины ожидается северо-западный ветер до 7-12 метров в секунду

Температура воздуха 2 января в регионах составит:

  • на западе ночью от -1 до -4, днем от -1 до +6;
  • на севере ночью от -3 до -6, днем от -1 до -3;
  • на востоке ночью от -1 до -3, днем от -1 до +1;
  • на юге ночью от -1 до +1, днем от +1 до +3;
  • в центре ночью от -1 до -3, днем от 0 до +2.

Мокрый снег ночью в ряде регионов: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Украине 2 января (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве 2 января ожидаются несущественные осадки. Температура воздуха в ночью составит от -3 до -5, в днем - от 0 до -2 градусов.

Мокрый снег ночью в ряде регионов: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Киеве 2 января (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики предупредили о метели в Карпатах и угрозе схода лавин.

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