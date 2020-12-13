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Мокрый снег и ночные заморозки: прогноз погоды в Украине

Украина, Воскресенье 13 декабря 2020 10:00
Мокрый снег и ночные заморозки: прогноз погоды в Украине
Фото: снег (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня, 13 декабря, прогнозируются осадки в виде мокрого снега практически на всей территории страны. Температура воздуха днем составит 0+9 градусов.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сухая погода сегодня ожидается только в Закарпатской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях. На остальной территории страны будет мокрый снег, в Одесской и Николаевской областях - дождь.

Температура воздуха на западе составит +1+5 градусов днем, -2+2 ночью. В центральных областях столбики термометров покажут +2+5 днем, -2+1 ночью. На севере +1+3 днем, -1-4 ночью. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях днем будет 0+2, ночью -1-3. В южных регионах днем температура составит +7+9, в Николаевской области +5+7, ночью +3+6 градусов.

Мокрый снег и ночные заморозки: прогноз погоды в Украине

Прогноз в Киеве

В столице в воскресенье ожидается мокрый снег днем. Столбики термометров будут колебаться от 0 до +2 градусом днем, и от 0 до -2 ночью.

Мокрый снег и ночные заморозки: прогноз погоды в Украине

Напомним, на протяжении 13 декабря на юге Украины будет наблюдаться сильный туман. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Также сообщалось, что в ближайшие дни в Украине сохранится гололедица на дорогах.

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