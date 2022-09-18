ua ru
Нд, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мокрий сніг у Карпатах, а на сході до +28: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Україна, Неділя 18 вересня 2022 07:00
Мокрий сніг у Карпатах, а на сході до +28: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні сьогодні буде з мокрим снігом та дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Активний циклон сьогодні, 18 вересня формуватиме погоду в Україні. Тому очікуються дощі по всій країні, шквали, а на заході випаде мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні буде хмарно та дощитиме.

При цьому вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень у західних, північних та місцями центральних областях значні дощі.

Тим часом у Карпатах очікується сильний дощ, на високогір'ї з мокрим снігом, на решті території помірні, вдень у південній частині невеликі дощі та грози.

Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +9 +13 градусів, вдень +13 +20;
  • на заході вночі +7 +10, а вдень +10 +14 градусів;
  • у східних областях вночі +14 +16 градусів, вдень +25 +28;
  • на півдні країни вночі +15 +18, а вдень +21 +28 градусів;
  • у центральних областях вночі +11 +15 градусів, вдень +14 +20.

Мокрий сніг у Карпатах, а на сході до +28: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно. Вночі помірний, а вдень значний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Мокрий сніг у Карпатах, а на сході до +28: прогноз погоди на сьогодні

Стовпчики термометрів вночі покажуть +9 +11 градусів, а вдень +15 +17.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погоди в Україні, аж до мокрого снігу у західній частині.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Карпаты
NEWS
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки