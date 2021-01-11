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Мокрый снег в двух областях и мороз: прогноз погоды на сегодня

Киев, Понедельник 11 января 2021 08:00
Мокрый снег в двух областях и мороз: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В понедельник, 11 января, в нескольких южных регионах ожидаются осадки. Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от -2 до +2, а ночью ударят морозы.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Так, сегодня в Одесской области и в Крыму будет идти снег с дождем. Во всех остальных регионах будет наблюдаться сухая и пасмурная погода.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +2, а ночью от -7 до -3.

В центральных и северных областях температура воздуха днем составит от -2 до +2, а ночью столбики термометров покажут -8 -2 градусов.

В южных и восточных регионах температура воздуха будет в пределах -1 +3, а ночью она ожидается от -5 до +1.

Мокрый снег в двух областях и мороз: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет пасмурно. Температура воздуха днем ожидается от -1 до +1, а ночью от -5 до -3.

Напомним, несколько дней назад в результате непогоды в Украине были обесточены 85 населенных пунктов в шести областях.

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