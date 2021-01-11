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Мокрий сніг у двох областях та мороз: прогноз погоди на сьогодні

Київ, Понеділок 11 січня 2021 08:00
Мокрий сніг у двох областях та мороз: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У понеділок, 11 січня, у декількох південних регіонах очікуються опади. Температура повітря вдень в Україні коливатиметься від -2 до +2, а вночі вдарять морози.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Так, сьогодні в Одеській області та у Криму буде йти сніг з дощем. У всіх інших регіонах спостерігатиметься суха та похмура погода.

У західних областях температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +2, а вночі від -7 до -3.

У центральних та північних областях температура повітря вдень становитиме від -2 до +2, а вночі стовпчики термометрів покажуть -8 -2 градусів.

У південних та східних регіонах температура повітря буде в межах -1 +3, а вночі вона очікується від -5 до +1.

Мокрий сніг у двох областях та мороз: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде похмуро. Температура повітря і вдень очікується від -1 до +1, а вночі від -5 до -3.

Нагадаємо, декілька днів тому у результаті негоди в Україні було знеструмлено 85 населених пунктів у шести областях.

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