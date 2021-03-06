Мокрый снег в двух областях и мороз до -6: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в Луганской и Донецкой областях будет наблюдаться снег с дождем. На всей остальной территории Украины будет переменная облачность без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +5, а ночью она составит от -6 до -3.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +1 до +5 градусов, а ночью от -6 до -3.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от +1 до +5, а ночью столбики термометров покажут 0...+2 градуса.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет идти мокрый снег. Температура воздуха днем будет от +1 до +5, а ночью от -7 до -3 градусов.