Мокрий сніг у двох областях та мороз до -6: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 6 березня, у двох східних областях очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень в Україні буде в межах +1... +5, однак вночі у декількох західних, центральних та північних регіонах вона опуститься до -6.
За прогнозом синоптиків, сьогодні Луганській та Донецькій областях спостерігатиметься сніг з дощем. На всій іншій території України буде мінлива хмарність без опадів.
У західних областях температура повітря вдень буде коливатися від +1 до +5, а вночі вона становитиме від -6 до -3.
У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від +1 до +5 градусів, а вночі від -6 до -3.
У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від +1 до +5, а вночі стовпчики термометрів покажуть 0...+2 градуси.
У Києві та області сьогодні буде йти мокрий сніг. Температура повітря вдень буде від +1 до +5, а вночі від -7 до -3 градусів.
Нагадаємо, в Україні в березні очікується мінлива погода. Потепління буде чергуватися з "мінусами", при цьому перший місяць весни буде досить щедрим на опади.