RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Мокрий сніг у двох областях та мороз до -6: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 6 березня, у двох східних областях очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень в Україні буде в межах +1... +5, однак вночі у декількох західних, центральних та північних регіонах вона опуститься до -6.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні Луганській та Донецькій областях спостерігатиметься сніг з дощем. На всій іншій території України буде мінлива хмарність без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатися від +1 до +5, а вночі вона становитиме від -6 до -3.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від +1 до +5 градусів, а вночі від -6 до -3.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від +1 до +5, а вночі стовпчики термометрів покажуть 0...+2 градуси.

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні буде йти мокрий сніг. Температура повітря вдень буде від +1 до +5, а вночі від -7 до -3 градусів.

Нагадаємо, в Україні в березні очікується мінлива погода. Потепління буде чергуватися з "мінусами", при цьому перший місяць весни буде досить щедрим на опади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода
Читайте також
Похолодання та сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди