Мокрый снег, дожди и туман: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

В западных областях синоптики обещают сухую погоду, кроме Карпат, где ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха днем +10 +13, ночью +3 +7.

На севере страны ожидаются дожди во всех областях, кроме Сумской. Столбики термометра днем покажут +9 +12, а ночью +5 +7.

В восточных областях в течение суток также будут идти дожди. Днем будет до +11 +14 градусов, ночью +6 +9.

На юге страны синоптики прогнозируют туманы ночью и утром. Дожди ожидаются в Херсонской и Запорожской области. Температура воздуха днем +14 +17, а ночью +7 +12.

В центральных областях также будут идти дожди. Столбики термометра днем покажут +11 +13, ночью +5 +8 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем составит +10 +12 градусов, а ночью снизится до +5 +7.