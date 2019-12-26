Мокрый снег и дожди: синоптики дали прогноз на сегодня

Погода в Украине в четверг, 26 декабря, будет дождливая, местами ожидается мокрый снег, температура воздуха составит +8 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западе Украины, а также в Карпатах ожидается мокрый снег. Тепература воздуха составит +1 +4 градусов. На севере Украины будет облачно и дождь. Температура воздуха днем +1 +6 градусов. В центральных областях также будет облачно, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем +1 +6 градусов.

На востоке страны также прогнозируется дождь. Местами возможен туман. Температура воздуха днем +2 +7 градусов. На юге Украины будет облачно с прояснениями, а небольшой дождь. Температура +4 +7 градусов.

Прогноз в Киеве

Сегодня в столице будет облачно, временами дождь. Температура воздуха днем составит +5 +7 градусов.

Напомним, синоптики предупреждали, что уже в четверг интенсивность дождей уменьшится, на западе ожидается мокрый снег. Температура воздуха существенного снизится в западных областях, там прогнозируют от +1 до +4.