Мокрий сніг і дощі: синоптики дали прогноз на сьогодні

Погода в Україні у четвер, 26 грудня, буде дощова, місцями очікується мокрий сніг, температура повітря становитиме +8 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У заході України, а також в Карпатах очікується мокрий сніг. Температура повітря становитиме +1 +4 градусів. На півночі України буде хмарно і дощ. Температура повітря вдень +1 +6 градусів. В центральних областях також буде хмарно, очікується невеликий дощ. Температура повітря вдень +1 +6 градусів.

На сході країни також прогнозується дощ. Місцями можливий туман. Температура повітря вдень +2 +7 градусів. На півдні України хмарно з проясненнями, а невеликий дощ. Температура +4 +7 градусів.

Прогноз в Києві

Сьогодні в столиці буде хмарно, часом дощ. Температура повітря вдень становитиме +5 +7 градусів.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що вже у четвер інтенсивність дощів зменшиться, на заході очікується мокрий сніг. Температура повітря істотного знизиться в західних областях, там прогнозують від +1 до +4.