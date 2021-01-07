Мокрый снег и дожди: прогноз погоды на Рождество

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Погода в Украине на Рождество будет с осадками во всех регионах. Температура воздуха в этот день на юге прогреется до +11 тепла, однако ночью в западных, центральных, северных и восточных областях возможны заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня все западные, северные регионы, а также Житомирскую и Киевскую области укроет мокрый снег. На всей остальной территории Украины ожидается дождь.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +4, а ночью от -1 до +3.

В центральных и северных областях температура воздуха днем составит от +2 до +7, а ночью столбики термометров покажут -1 +3 градуса.

В южных и восточных регионах температура воздуха будет в пределах +3 +11, а ночью она ожидается от 0 до +6.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем ожидается от +2 до +, а ночью от 0 до +2.

Напомним, 7 января ночью и утром в большинстве областей будет наблюдаться туман. На юге Украины местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Кроме того, в январе средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.