Мокрый снег с дождем на западе и до 10 градусов тепла: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине

Завтра на западе днем прогнозируется мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 -3 градусов, а днем прогнозируется +2 +6 градусов. Также ожидается ветер, скорость которого составит 5-10 м/с.

На севере будет без осадков. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -1 +1 градусов, а днем +4 +6 градусов.

В восточных областях также осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +5, а днем +5 +9.

На юге страны также осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0 +5, а днем +8 +10.

В центральных регионах ночью и днем без осадков. Температура воздуха ночью составит -1 +3 градусов, а днем +4 +7.

Погода в Киеве

В среду в столице будет без осадков. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью будет колебаться в пределах -1 +1 градусов, а днем +4 +6.