Мокрый снег с дождем и незначительное потепление: прогноз погоды в Украине на завтра
Завтра, 5 декабря в западных областях ожидается мокрый снег с дождем. На остальной территории страны синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина , со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Завтра в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях днем ожидается мокрый снег с дождем. Ночью осадков не будет. На остальной территории страны - переменная облачность.
Температура составит:
- на западе днем от -1 до +3, ночью - от -3 до -7;
- на севере днем от -1 до +2, ночью - от -3 до -5;
- на востоке днем от +2 до +5, ночью - от -2 до -4;
- на юге днем от +4 до +8, ночью - от 0 до -5;
- в центре днем от +1 до +3, ночью - от -2 до -6;
Фото: погода в Украине 5 декабря (meteo.gov.ua)
Прогноз в Киеве
В Киеве завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит от 0 до +2, ночью от -3 до -5.
Фото: погода в Киеве 5 декабря (meteo.gov.ua)
Напомним, в ГСЧС предупредили о возможном сходе лавин в Карпатах 5 декабря после сильных снегопадов.
Отметим, ранее спасатели предупредили о сильных морозах в Карпатах и попросили туристов и местных жителей отказаться от похода в горы.