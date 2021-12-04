Мокрый снег с дождем и незначительное потепление: прогноз погоды в Украине на завтра

Фото: в ряде регионов Украины ожидаются мокрый снег с дождем (Виталий Носач, РБК-Украина)

Завтра, 5 декабря в западных областях ожидается мокрый снег с дождем. На остальной территории страны синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина , со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях Завтра в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях днем ожидается мокрый снег с дождем. Ночью осадков не будет. На остальной территории страны - переменная облачность. Температура составит: на западе днем от -1 до +3, ночью - от -3 до -7;

на севере днем от -1 до +2, ночью - от -3 до -5;

на востоке днем от +2 до +5, ночью - от -2 до -4;

на юге днем от +4 до +8, ночью - от 0 до -5;

в центре днем от +1 до +3, ночью - от -2 до -6; Фото: погода в Украине 5 декабря (meteo.gov.ua) Прогноз в Киеве В Киеве завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит от 0 до +2, ночью от -3 до -5. Фото: погода в Киеве 5 декабря (meteo.gov.ua)