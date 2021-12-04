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Мокрый снег с дождем и незначительное потепление: прогноз погоды в Украине на завтра

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Киев, Суббота 04 декабря 2021 20:00
Мокрый снег с дождем и незначительное потепление: прогноз погоды в Украине на завтра Фото: в ряде регионов Украины ожидаются мокрый снег с дождем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Завтра, 5 декабря в западных областях ожидается мокрый снег с дождем. На остальной территории страны синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина , со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Завтра в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях днем ожидается мокрый снег с дождем. Ночью осадков не будет. На остальной территории страны - переменная облачность.

Температура составит:

  • на западе днем от -1 до +3, ночью - от -3 до -7;
  • на севере днем от -1 до +2, ночью - от -3 до -5;
  • на востоке днем от +2 до +5, ночью - от -2 до -4;
  • на юге днем от +4 до +8, ночью - от 0 до -5;
  • в центре днем от +1 до +3, ночью - от -2 до -6;

Мокрый снег с дождем и незначительное потепление: прогноз погоды в Украине на завтра

Фото: погода в Украине 5 декабря (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит от 0 до +2, ночью от -3 до -5.

Мокрый снег с дождем и незначительное потепление: прогноз погоды в Украине на завтра

Фото: погода в Киеве 5 декабря (meteo.gov.ua)

Напомним, в ГСЧС предупредили о возможном сходе лавин в Карпатах 5 декабря после сильных снегопадов.

Отметим, ранее спасатели предупредили о сильных морозах в Карпатах и попросили туристов и местных жителей отказаться от похода в горы.

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