Мокрый снег с дождем накроет Украину: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 17 декабря почти на всей территории Украины ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха преимущественно будет колебаться в пределах 0 +2 градусов, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В западных областях столбики термометра будут колебаться от 0 до +5 днем, ночью 0 +3 градуса. В течение суток будет идти дождь с мокрым снегом.

На севере страны температура воздуха днем и ночью составит 0 +2 градуса. Синоптики также прогнозируют мокрый снег с дождем.

В восточных областях в течение суток температура воздуха будет колебаться от -1 до +1. Ожидается мокрый снег, а в Харьковской области - с дождем.

На юге страны столбики термометра покажут +2 +4 градуса днем, а ночью 0 +2 градуса. Днем без существенных осадков, однако ночью мокрый снег с дождем охватит Херсонскую область.

В центральных областях как днем, так и ночью температура воздуха будет в пределах 0 +2 градусов. Мокрый снег с дождем прогнозируется в течение суток.

Погода в Киеве

Сегодня в столице днем ожидается мокрый снег, который ночью будет сопровождаться дождем. Температура воздуха в течение суток +1 + 3 градуса.