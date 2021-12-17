Мокрий сніг з дощем накриє Україну: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 17 грудня майже на всій території України очікується мокрий сніг з дощем. Температура повітря переважно коливатиметься в межах 0 +2 градусів, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У західних областях стовпчики термометра коливатимуться від 0 до +5 вдень, вночі 0 +3 градуси. Протягом доби йтиме дощ з мокрим снігом.

На півночі країни температура повітря вдень та вночі становитиме 0 +2 градуси. Синоптики також прогнозують мокрий сніг з дощем.

У східних областях протягом доби температура повітря коливатиметься від -1 до +1. Очікується мокрий сніг, а у Харківській області - з дощем.

На півдні країни стовпчики термометра покажуть +2 +4 градуси вдень, а вночі 0 +2 градуси. Вдень без істотних опадів, проте вночі мокрий сніг з дощем охопить Херсонську область.

У центральних областях як вдень, так і вночі температура повітря буде в межах 0 +2 градусів. Мокрий сніг з дощем прогнозується протягом доби.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці вдень очікується мокрий сніг, який вночі супроводжуватиметься дощем. Температура повітря протягом доби +1 +3 градуси.