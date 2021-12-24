Мокрый снег с дождем и легкое потепление: погода на завтра

Завтра, 25 декабря, в западной части Украины ожидаются ливни и мокрый снег. В то же время на юге-без осадков и солнечно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В большинстве регионов ожидаются дожди и мокрый снег. На юге погода будет солнечной и теплой. В целом в Украине ожидается легкое потепление:
Фото: погода в Украине 25 декабря (meteo.gov.ua)
В столице в течение дня также ожидаются осадки. Днем температура воздуха будет достигать отметок от 0 до + 2, а ночью составит от -1 до -3.
Фото: погода в Киеве 25 декабря (meteo.gov.ua)