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Мокрый снег с дождем и легкое потепление: погода на завтра

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Пятница 24 декабря 2021 20:20
Мокрый снег с дождем и легкое потепление: погода на завтра Фото: погода в Украине 25 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 25 декабря, в западной части Украины ожидаются ливни и мокрый снег. В то же время на юге-без осадков и солнечно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды по всем областям

В большинстве регионов ожидаются дожди и мокрый снег. На юге погода будет солнечной и теплой. В целом в Украине ожидается легкое потепление:

  • на западе днем от 0 до +2, а ночью - от 0 до -2;
  • на севере днем от 0 до +2, а ночью - от -1 до -4;
  • на востоке днем от -1 до +1, а ночью - от -1 до -9;
  • на юге днем от +5 до +9, а ночью - от -1 до +3;
  • в центре днем от 0 до +3, а ночью - от -1 до -3.

Мокрый снег с дождем и легкое потепление: погода на завтра

Фото: погода в Украине 25 декабря (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице в течение дня также ожидаются осадки. Днем температура воздуха будет достигать отметок от 0 до + 2, а ночью составит от -1 до -3.

Мокрый снег с дождем и легкое потепление: погода на завтра

Фото: погода в Киеве 25 декабря (meteo.gov.ua)

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