Мокрий сніг з дощем та легке потепління: погода на завтра

Завтра, 25 грудня, в західній частині України очікуються зливи та мокрий сніг. Водночас на півдні - без опадів та сонячно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Прогноз погоди по всіх областях

В більшості регіонів очікуються дощі та мокрий сніг. На півдні погода буде сонячною та теплою. Загалом в Україні очікується легке потепління:

на заході вдень від 0 до +2, а вночі - від 0 до -2;

на півночі вдень від 0 до +2, а вночі - від -1 до -4;

на сході вдень від -1 до +1, а вночі - від -1 до -9;

на півдні вдень від +5 до +9, а вночі - від -1 до +3;

у центрі вдень від 0 до +3, а вночі - від -1 до -3.

Фото: погода в Україні 25 грудня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці протягом дня також очікуються опади. Вдень температура повітря сягатиме позначок від 0 до +2, а вночі становитиме від -1 до -3.

Фото: погода в Києві 25 грудня (meteo.gov.ua)