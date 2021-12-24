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Мокрий сніг з дощем та легке потепління: погода на завтра

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П'ятниця 24 грудня 2021 20:20
Мокрий сніг з дощем та легке потепління: погода на завтра Фото: погода в Україні 25 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 25 грудня, в західній частині України очікуються зливи та мокрий сніг. Водночас на півдні - без опадів та сонячно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

В більшості регіонів очікуються дощі та мокрий сніг. На півдні погода буде сонячною та теплою. Загалом в Україні очікується легке потепління:

  • на заході вдень від 0 до +2, а вночі - від 0 до -2;
  • на півночі вдень від 0 до +2, а вночі - від -1 до -4;
  • на сході вдень від -1 до +1, а вночі - від -1 до -9;
  • на півдні вдень від +5 до +9, а вночі - від -1 до +3;
  • у центрі вдень від 0 до +3, а вночі - від -1 до -3.

Мокрий сніг з дощем та легке потепління: погода на завтра

Фото: погода в Україні 25 грудня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці протягом дня також очікуються опади. Вдень температура повітря сягатиме позначок від 0 до +2, а вночі становитиме від -1 до -3.

Мокрий сніг з дощем та легке потепління: погода на завтра

Фото: погода в Києві 25 грудня (meteo.gov.ua)

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