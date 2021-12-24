Мокрий сніг з дощем та легке потепління: погода на завтра
Фото: погода в Україні 25 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Завтра, 25 грудня, в західній частині України очікуються зливи та мокрий сніг. Водночас на півдні - без опадів та сонячно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по всіх областях
В більшості регіонів очікуються дощі та мокрий сніг. На півдні погода буде сонячною та теплою. Загалом в Україні очікується легке потепління:
- на заході вдень від 0 до +2, а вночі - від 0 до -2;
- на півночі вдень від 0 до +2, а вночі - від -1 до -4;
- на сході вдень від -1 до +1, а вночі - від -1 до -9;
- на півдні вдень від +5 до +9, а вночі - від -1 до +3;
- у центрі вдень від 0 до +3, а вночі - від -1 до -3.
Фото: погода в Україні 25 грудня (meteo.gov.ua)
Прогноз у Києві
У столиці протягом дня також очікуються опади. Вдень температура повітря сягатиме позначок від 0 до +2, а вночі становитиме від -1 до -3.
Фото: погода в Києві 25 грудня (meteo.gov.ua)