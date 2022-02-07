Мокрый снег с дождем и до +9 днем: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 7 февраля, будет теплой, особенно на юге. Там столбики термометров поднимутся до +9.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.
В западных областях сегодня мокрый снег с дождем, днем от +3 до +6, ночью от -1 до +3. На севере такая же ситуация с осадками, днем от +2 до +4, ночью от 0 до -3.
В центре Украины переменная облачность, днем от +2 до +7, ночью от -1 до -3. На востоке сухо, днем от +2 до +4, ночью от -2 до -5.
На юге тоже без осадков, днем от +6 до +9, ночью от -3 до +2.
Фото: погода в регионах
Погода в Киеве
В столице Украины сегодня мокрый снег с дождем, днем от +2 до +4, ночью от 0 до -2. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.
Фото: погода в Киеве
Напомним, ранее сообщалось, что Карпаты снова засыпает снегом, из-за этого в горах объявили лавинную опасность.