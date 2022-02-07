Мокрий сніг з дощем і до +9 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Погода в регіонах

У західних областях сьогодні мокрий сніг з дощем, вдень від + 3 до +6, вночі від -1 до + 3. На півночі така ж ситуація з опадами, вдень від +2 до +4, вночі від 0 до -3.

У центрі України мінлива хмарність, вдень від +2 до + 7, вночі від -1 до -3. На сході сухо, вдень від +2 до + 4, вночі від -2 до -5.

На півдні теж без опадів, вдень від + 6 до +9, вночі від -3 до + 2.

Фото: погода в регіонах

Погода в Києві

У столиці України сьогодні мокрий сніг з дощем, вдень від +2 до + 4, вночі від 0 до -2. Вітер південно-західний, 7-12 метрів в секунду.

Фото: погода в Києві