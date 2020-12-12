Мокрый снег с дождем и до -6: погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 12 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. Днем на большей территории страны ожидаются мокрый снег с дождем, температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +6 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.

Погода во всех областях

Осадки ожидаются практически во всех регионах Украины. Сухо будет только в Сумской, Полтавской, Херсонской областях и Крыму. На остальной территории страны - мокрый снег с дождем.

Температура воздуха на западе будет колебаться от -1 до +4 градусов днем, в Закарпатской области +4+6, ночью -4+2 градуса. В северных регионах днем ожидаются морозы -1-3 градуса, ночью -3-5. В центральных и восточных областях столбики термометров покажут -1+3 градуса днем, ночью -1-6. На юге +2+6 днем, -1+3 ночью.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. Температура воздуха днем составит 0-2 градуса, ночью -4-6.

Напомним, по состоянию на утро 11 декабря в Украине из-за непогоды оставались без света 173 населенных пункта в трех областях.

Также РБК-Украина писало, что гололедица на дорогах Украины сохранится и сегодня днем, 12 декабря. Синоптики объявили желтый (первый) уровень опасности.