Мокрий сніг з дощем і до -6: погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 12 грудня, очікується погіршення погодних умов. Вдень на більшій території країни очікуються мокрий сніг з дощем, температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +6 градусів.

Про це свідчать дані Українського Гідрометцентру.

Погода у всіх областях

Опади очікуються практично у всіх регіонах України. Сухо буде тільки в Сумській, Полтавській, Херсонській областях та Криму. На решті території країни - мокрий сніг з дощем.

Температура повітря на заході буде коливатися від -1 до +4 градусів вдень, у Закарпатській області +4+6, вночі -4+2 градуси. У північних регіонах вдень очікуються морози -1-3 градуси, вночі -3-5. У центральних і східних областях стовпчики термометрів покажуть -1+3 градуси вдень, вночі -1-6. На півдні +2+6 вдень, -1+3 вночі.

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Температура повітря вдень становитиме 0-2 градуси, вночі -4-6.

Нагадаємо, станом на ранок 11 грудня в Україні через негоду залишалися без світла 173 населених пункти в трьох областях.

Також РБК-Україна писало, що ожеледиця на дорогах України збережеться і сьогодні вдень, 12 грудня. Синоптики оголосили жовтий (перший) рівень небезпеки.