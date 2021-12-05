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Мокрый снег и дождь почти везде, а на юге +11: прогноз погоды на завтра

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Украина, Воскресенье 05 декабря 2021 20:00
Мокрый снег и дождь почти везде, а на юге +11: прогноз погоды на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды на 6 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В понедельник, 6 декабря, в большинстве областей Украины ожидаются мокрый снег и дождь. Сухо будет только на востоке страны, а в южных регионах потеплеет до +11 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в областях

Как прогнозируют синоптики, завтра западные области будет засыпать мокрый снег, а на Закарпатье, кроме мокрого снега, стоит ждать еще и дождь. Мокрый снег с дождем завтра ожидается в северных, центральных и Харьковской областях. На юге страны будет дождить, но без снега. Только в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму будет сухо.

Температура воздуха днем на западе, севере и местами на востоке будет колебаться от +1 до +4 градусов, в центральных областях от +1 до +8 градусов. На юге страны завтра прогнозируют от +9 до +11 градусов. Ночью по Украине от -1 до +4.

Мокрый снег и дождь почти везде, а на юге +11: прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве завтра синоптики прогнозируют дождь, местами сильный, с мокрым снегом. Температура воздуха в городе будет колебаться днем от +1 до +3, а ночью термометры покажут от -1 до +1. Ожидается юго-восточный ветер, от 5 до 10 метров в секунду.

Мокрый снег и дождь почти везде, а на юге +11: прогноз погоды на завтра

Напомним, ранее синоптики предупреждали о гололедице на дорогах Украины завтра.

Кроме того, завтра ночью и утром в ряде областей ожидается сильный туман.

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