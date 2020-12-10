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Мокрый снег, дождь и порывы ветра: в Украине предупредили об ухудшении погоды

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине 10-11 декабря синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Ожидаются мокрый снег, дождь, гололедица и сильный ветер.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Ночью 10 декабря на западе и юге Украины, а также днем в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. Ночью в западных и Одесской областях на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области 10 декабря также будет гололедица на дорогах, порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).

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Также 10-11 декабря на правобережье страны прогнозируют мокрый снег и дождь, местами гололед. В северо-восточной части, северных и центральных областях местами гололедица.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - добавили спасатели.

Напомним, сегодня на большей части Украины ожидаются осадки в виде дождя и снега, температура воздуха днем будет колебаться от -2 до +9 градусов.

Отметим, ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни погода в Украине значительно ухудшится.

Прогноз погоды
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