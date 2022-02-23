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Мокрый снег, дождь и ночные морозы: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Автор: Наталья Юрченко

В четверг, 24 февраля, в Украине будет прохладно. Нестабильные атмосферные фронты принесут осадки в некоторые регионы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

По словам синоптик, этой ночью мокрый снег пройдет в западных регионах. Дождь накроет Запорожскую, Донецкую, Луганскую области и Крым. Уже к средине дня в Украине установится солнечная погода.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +3... +7 градусов. На юге ожидается до +10 градусов.

В Киеве завтра существенных осадков не прогнозируется. Столбики термометров в столице покажут от +3 до +7 градусов.

Ночью в Украине похолодает. Ожидаются морозы до -2 градусов.

Напомним, Укргидрометцентр спрогнозировал небольшое похолодание в Украине до конца недели.

Как сообщало РБК-Украина ранее, сегодня на западе страны пройдет мокрый снег, однако температура воздуха установится в районе +10 градусов.

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