Мокрый снег, дождь и ночные морозы: синоптик дала прогноз погоды на завтра

По словам синоптик, этой ночью мокрый снег пройдет в западных регионах. Дождь накроет Запорожскую, Донецкую, Луганскую области и Крым. Уже к средине дня в Украине установится солнечная погода.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +3... +7 градусов. На юге ожидается до +10 градусов.

В Киеве завтра существенных осадков не прогнозируется. Столбики термометров в столице покажут от +3 до +7 градусов.

Ночью в Украине похолодает. Ожидаются морозы до -2 градусов.