Мокрий сніг і до -18 градусів вночі: прогноз погоди на завтра

У п'ятницю, 24 грудня, майже по всій території України прогнозується мокрий сніг. При цьому вночі очікується значне похолодання-до 18 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Завтра вночі в західних областях очікується мокрий сніг з дощем, при цьому на решті території України буде без опадів. Однак вдень у всіх областях прогнозується мокрий сніг, а на сході - сніг.

Синоптики також прогнозується сильний вітер до 7-12 м/с.

На заході температура повітря вночі опуститься до -5 -9 градусів, а вдень очікується невелике потепління до +1 +4 градусів. На півночі температура повітря вночі коливатиметься від -11 до -14 градусів, а вдень від -1 до -4.

У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -15 -18 градусів, а вдень температура повітря складе від -2 до -5 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від -9 до -12, а вдень 0 +4.

У центрі країни температура повітря опуститься до -10 -13 градусів, а вдень коливатиметься від -2 до +1.

Погода в Києві

У п'ятницю вночі в столиці прогнозується мокрий сніг, а вдень вже буде без опадів. Також очікується сильний вітер від 7 до 12 метрів на секунду.

Температура повітря в Києві вночі опуститися до -10 -12 градусів, а вдень складе від -2 до 0.