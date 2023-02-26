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Мокрий сніг з дощем, але до +18: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Фото: сьогодні в Україні місцями потеплішає до +18, але очікується дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 26 лютого буде в більшості дощовою та подекуди з мокрим снігом. При цьому в Одеській області та в Криму синоптики обіцяють до +18 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно. У південній частині, східних та Дніпропетровській областях дощ.

На решті території невеликий та помірний мокрий сніг і дощ, вдень у північних областях без істотних опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі від -1 до +2 градуси, вдень +3 +5;
  • на заході вночі -1 +1, а вдень +2 +6 градусів;
  • у східних областях вночі +2 +8 градусів, вдень +6 +9;
  • на півдні країни вночі +4 +6, а вдень +8 +12 градусів;
  • у центральних областях вночі від 0 до +2 градусів, вдень +3 +5.

При цьому в Одеській області та в Криму місцями температура повітря вдень становитиме +13 +18 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно. Вночі невеликий мокрий сніг і дощ, а вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вночі коливатимуться від -1 до +1, а вдень покажуть +3 +5 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в березні 2023 року.

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