Мокрый снег с дождем, но до +18: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине сегодня, 26 февраля будет в большинстве дождливой и местами с мокрым снегом. При этом в Одесской области и Крыму синоптики обещают до +18 градусов тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно. В южной части, в восточных и Днепропетровской областях дождь.
На остальной территории небольшой и умеренный мокрый снег и дождь, днем в северных областях без существенных осадков.
Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части ночью местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
При этом в Одесской области и Крыму местами температура воздуха днем составит +13 +18 градусов.
Сегодня в столице облачно. Ночью небольшой мокрый снег и дождь, а днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.
Столбики термометров ночью будут колебаться от -1 до +1, а днем покажут +3 +5 градусов.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в марте 2023 года.
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