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Мокрый снег с дождем, но до +18: прогноз погоды в Украине на сегодня

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Киев, Воскресенье 26 февраля 2023 07:00
Мокрый снег с дождем, но до +18: прогноз погоды в Украине на сегодня Фото: сегодня в Украине местами потеплеет до +18, но ожидается дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 26 февраля будет в большинстве дождливой и местами с мокрым снегом. При этом в Одесской области и Крыму синоптики обещают до +18 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно. В южной части, в восточных и Днепропетровской областях дождь.

На остальной территории небольшой и умеренный мокрый снег и дождь, днем в северных областях без существенных осадков.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью от -1 до +2 градуса, днем +3 +5;
  • на западе ночью -1 +1, а днем +2 +6 градусов;
  • в восточных областях ночью +2 +8 градусов, днем +6 +9;
  • на юге страны ночью +4 +6, а днем +8 +12 градусов;
  • в центральных областях ночью от 0 до +2 градусов, днем +3 +5.

При этом в Одесской области и Крыму местами температура воздуха днем составит +13 +18 градусов.

Мокрый снег с дождем, но до +18: прогноз погоды в Украине на сегодня

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Сегодня в столице облачно. Ночью небольшой мокрый снег и дождь, а днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров ночью будут колебаться от -1 до +1, а днем покажут +3 +5 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в марте 2023 года.

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