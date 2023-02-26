Мокрый снег с дождем, но до +18: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине сегодня, 26 февраля будет в большинстве дождливой и местами с мокрым снегом. При этом в Одесской области и Крыму синоптики обещают до +18 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно. В южной части, в восточных и Днепропетровской областях дождь.

На остальной территории небольшой и умеренный мокрый снег и дождь, днем в северных областях без существенных осадков.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в северных областях ночью от -1 до +2 градуса, днем +3 +5;

на западе ночью -1 +1, а днем +2 +6 градусов;

в восточных областях ночью +2 +8 градусов, днем +6 +9;

на юге страны ночью +4 +6, а днем +8 +12 градусов;

в центральных областях ночью от 0 до +2 градусов, днем +3 +5.

При этом в Одесской области и Крыму местами температура воздуха днем составит +13 +18 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно. Ночью небольшой мокрый снег и дождь, а днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров ночью будут колебаться от -1 до +1, а днем покажут +3 +5 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в марте 2023 года.

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