Мокрий сніг та ожеледиця: де сьогодні очікувати непогоди

Погода в Україні

Сьогодні у західних, північних, місцями центральних областях мокрий сніг. На дорогах можлива ожеледиця та налипання снігу. На решті території помірні та значні дощі. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у середньому вдень покажуть +5 +10 градусів, а вночі +2 +7 градусів.

На Закарпатті та в Криму вдень прогнозується до +15 градусів. У північних та більшості західних областей протягом доби від +2 до -3 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні мокрий сніг, місцями ожеледиця та налипання снігу. У Києві протягом доби темпетура буде близько нуля градусів.