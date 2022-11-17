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Мокрий сніг та ожеледиця: де сьогодні очікувати непогоди

Фото: сьогодні в Україні очікується мокрий сніг та дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 17 листопада, частину областей України накриє мокрий сніг. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні у західних, північних, місцями центральних областях мокрий сніг. На дорогах можлива ожеледиця та налипання снігу. На решті території помірні та значні дощі. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у середньому вдень покажуть +5 +10 градусів, а вночі +2 +7 градусів.

На Закарпатті та в Криму вдень прогнозується до +15 градусів. У північних та більшості західних областей протягом доби від +2 до -3 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні мокрий сніг, місцями ожеледиця та налипання снігу. У Києві протягом доби темпетура буде близько нуля градусів.

Нагадаємо, вчора у КМДА попередили жителів столиці про похолодання, сніг та ожеледицю.

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