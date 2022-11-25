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Мокрий сніг та невеликий мороз: прогноз погоди на завтра

Фото: 26 листопада в Україні очікується мокрий сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 26 листопада, у частині областей нашої країни очікується мокрий сніг та місцями дощ. При цьому прогнозується невеликий мороз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Завтра на більшості території України хмарно, можливий мокрий сніг та дощ, лише у східних та північно-західних областях без істотних опадів.

На заході вночі та вранці туман, на півночі подекуди налипання мокрого снігу. Також у цих регіонах очікується ожеледиця на дорогах. Вітер північно-західний, на Лівобережжі східний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів завтра покажуть протягом доби від -3 до +2 градусів. У південних та східних областях до +1 +6 градусів.

Погода в Києві

Завтра у столиці та Київській області мокрий сніг, а місцями можливий дощ. Синоптики попереджають про ожеледицю та налипання мокрого снігу на дорогах. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря у Києві протягом доби в районі нуля градусів.

Нагадаємо, енергетики забезпечили вже понад 70% потреб споживання в Україні. Проте ремонтні роботи тривають, тому по всій країні продовжуються відключення.

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