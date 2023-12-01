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Мокрий сніг та дощ, але місцями до +13: прогноз погоди на перший день зими

Україна, П'ятниця 01 грудня 2023 07:00
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Мокрий сніг та дощ, але місцями до +13: прогноз погоди на перший день зими Фото: синиптики дали прогноз погоди в Україні на перший день зими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 1 грудня буде зі снігом, мокрим снігом та дощем. При цьому у деяких областях вдень очікується до +13 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень у більшості областей очікується сніг та мокрий сніг з переходом в дощ. На лівобережжі, Закарпатті та у Карпатах можливі сильні опади.

На дорогах країни, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень на більшій частині території від -2 до +3 градусів, а вночі від 0 до -5. На сході вдень +2 +7, а на півдні до +8 +13 градусів.

Мокрий сніг та дощ, але місцями до +13: прогноз погоди на перший день зими

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, очікують сніг та мокрий сніг. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів день покажуть у Києві 0 +2 градуси, а вночі -1 -3 градуси.

Мокрий сніг та дощ, але місцями до +13: прогноз погоди на перший день зими

Негода в Україні

Нагадаємо, минулими вихідними південні, центральні та північні регіони України накрила негода, яка призвела до знеструмлення тисяч населених пунктів. Найбільше постраждала Одеська область.

Через негоду школярі у частині областей навчалися дистанційно, а поліція фіксувала рекордну кількість ДТП.

За даними МВС, внаслідок негоди в Україні загинули 12 осіб. Ще 23 людини отримали поранення, серед них двоє людей.

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