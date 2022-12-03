Мокрий сніг, шквали та мороз: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на Прикарпатті невеликий мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї, а місцями пориви до 15-18 м/с.

Температура повітря становитиме:

у північних областях вночі -6 -4 градуси, вдень від -4 до -1;

на заході вночі -4 +3, а вдень -2 +5 градусів;

у східних областях вночі -7 -2 градус, вдень -5 -2;

на півдні країни вночі від 0 до +2, а вдень +2 +5 градусів;

у центральних областях вночі -6 -4 градуси, вдень -4 -1.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі очікується мороз в межах -5 -3, а вдень температура повітря коливатиметься від -2 до 0.