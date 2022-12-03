RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мокрый снег, шквалы и мороз: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: сегодня погода в Украине будет с мокрым снегом и морозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня 3 декабря, будет местами с мокрым снегом и сильным ветром. Синоптики предупредили о морозах и гололедице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на Прикарпатье небольшой мокрый снег и дождь, местами гололедица.

В западных и северных областях на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье, местами порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью -6 -4 градуса, днем от -4 до -1;
  • на западе ночью -4 +3, а днем -2 +5 градусов;
  • в восточных областях ночью -7 -2 градуса, днем -5 -2;
  • на юге страны ночью от 0 до +2, а днем +2 +5 градусов;
  • в центральных областях ночью -6- 4 градуса, днем -4 -1.

Погода в Киеве

Днем в столице облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью будет идти мороз в пределах -5 -3, а днем температура воздуха будет колебаться от -2 до 0.

Напомним, ранее синоптики назвали погодный рекорд ноября 2022 года в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеГидрометцентр