Мокрый снег, шквалы и мороз: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на Прикарпатье небольшой мокрый снег и дождь, местами гололедица.

В западных и северных областях на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье, местами порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в северных областях ночью -6 -4 градуса, днем от -4 до -1;

на западе ночью -4 +3, а днем -2 +5 градусов;

в восточных областях ночью -7 -2 градуса, днем -5 -2;

на юге страны ночью от 0 до +2, а днем +2 +5 градусов;

в центральных областях ночью -6- 4 градуса, днем -4 -1.

Погода в Киеве

Днем в столице облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью будет идти мороз в пределах -5 -3, а днем температура воздуха будет колебаться от -2 до 0.