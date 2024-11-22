Мокрий сніг і різкі перепади температури: яку погоду в Україні очікувати завтра

Основна зона опадів охопить Лівобережжя, тоді як західні та північні регіони поступово звільнятимуться від негоди.

Вже у неділю, 24 листопада, майже по всій території країни встановиться суха погода. Винятком стане схід, де опади можуть затриматися на деякий час.

Вітер залишатиметься рвучким і сильним, переважно північно-західного напрямку.

Температурний режим буде досить мінливим. Уночі та вдень температура по всій Україні переважно коливатиметься близько нуля. Водночас у суботу на півдні вдень прогнозується +4…+9 °C, а на сході стовпчики термометрів можуть піднятися навіть до +9…+15 °C.

Погода у Києві

У Києві 23 листопада пройде мокрий сніг, тоді як 24 листопада столиця вже насолоджуватиметься сухою погодою.

Проте рвучкий і некомфортний вітер ускладнить перебування на вулиці. Уночі в Києві очікується -2…0 °C, а вдень температура становитиме близько 0…+2 °C.