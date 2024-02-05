Мокрий сніг, дощ та сильний вітер: киян попередили про негоду завтра

Як повідомляється, завтра у Києві очікується невеликий мокрий сніг, вдень помірний дощ.

Вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с - I рівень небезпечності, жовтий.

Температура у Києві вночі близько 0°, вдень +4+6° тепла.

Зважаючи на сильний вітер, киянам нагадали про низку безпекових правил:

не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;

приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Погода в Україні у лютому та навесні

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від -4 до +2 градусів. У Києві очікується близько до норми.

Тимко III, головний бабак-синоптик Харківської області, дав свій прогноз на весну 2024. Пухнастий метеоролог передбачив, що весна буде лише за шість тижнів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.