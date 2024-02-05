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Мокрий сніг, дощ та сильний вітер: киян попередили про негоду завтра

Фото: киян попередили про негоду завтра (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві завтра, 6 лютого, очікується погіршення погоди. Синоптики попереджають про невеликий мокрий сніг, дощ, а також сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Як повідомляється, завтра у Києві очікується невеликий мокрий сніг, вдень помірний дощ.

Вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с - I рівень небезпечності, жовтий.

Температура у Києві вночі близько 0°, вдень +4+6° тепла.

Зважаючи на сильний вітер, киянам нагадали про низку безпекових правил:

  • не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
  • щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
  • приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Погода в Україні у лютому та навесні

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від -4 до +2 градусів. У Києві очікується близько до норми.

Тимко III, головний бабак-синоптик Харківської області, дав свій прогноз на весну 2024. Пухнастий метеоролог передбачив, що весна буде лише за шість тижнів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

 

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