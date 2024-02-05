Мокрый снег, дождь и сильный ветер: киевлян предупредили о непогоде завтра

В Киеве завтра, 6 февраля, ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о небольшом мокром снеге, дожде, а также сильном ветре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
Как сообщается, завтра в Киеве ожидается небольшой мокрый снег, днем умеренный дождь.
Ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с - I уровень опасности, желтый.
Температура в Киеве ночью около 0°, днем +4+6° тепла.
Учитывая сильный ветер, киевлянам напомнили о ряде правил безопасности:
По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в феврале 2024 прогнозируется от -4 до +2 градусов. В Киеве ожидается близко к норме.
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