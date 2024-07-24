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МОК затвердив проведення першої кіберспортивної Олімпіади

Париж, Середа 24 липня 2024 11:19
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МОК затвердив проведення першої кіберспортивної Олімпіади Фото: Геймери всього світу єднатимуться на кіберспортивних Олімпійських іграх (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) остаточно схвалив проведення Олімпійських ігор із кіберспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X організації.

Сесія МОК одностайно схвалила проведення Олімпійських кіберспортивних ігор. Перші в історії Ігри відбудуться в 2025 році.

"Це справді нова ера для МОК", – лаконічно прокоментував рішення колег-функціонерів президент організації Томас Бах.

Найімовірніше, господарем першої кіберспортивної Олімпіади стане Саудівська Аравія. Список дисциплін змагань затвердять пізніше. Конкуренцію близькосхідному королівству складе Японія.

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

Олімпійські ігри розпочнуться 26 липня. Триватимуть змагання до 11 серпня. Кольори України на Олімпіаді захищатимуть 140 атлетів у 23-х видах спорту. Збірна України обрала гаслом фразу The Will to Win ("Воля до перемоги").

У червні "Суспільне" анонсувало показ змагань прийдешньої Олімпіади та Паралімпійських ігор. Турніри транслюватимуть регіональні телеканали суспільного мовника ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо) та канал "Суспільне Спорт".

Президент НОК Вадим Гутцайт розкрив розмір призових для медалістів Олімпійських ігор. Володарі "золота" збагатяться на 125 тисяч доларів. Срібні та бронзові медалісти отримають 100 тисяч і 80 тисяч "зелених" відповідно.

До слова, раніше МОК затвердив остаточний список російських атлетів на Олімпіаді-2024.

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