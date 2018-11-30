МОК заморозив плани щодо проведення турніру боксерів на Олімпіаді-2020

Фото: засідання виконкому МОК (olympic.org/Greg Martin)

В організації можуть повернутися до обговорення питання до кінця року

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заморозив плани по проведенню турніру з боксу на Олімпійських Іграх 2020 року, які пройдуть в Токіо. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Це рішення було прийнято через спеціальне розслідування, яке проводиться щодо Міжнародної асоціації любительського боксу (AIBA).

Про рішення було оголошено на засіданні виконкому МОК, яке визнало прогрес AIBA в сфері суддівства і антидопінгу, але фінанси, управління та етика ще викликають питання, зокрема, мова йде про призначення Гафура Рахімова на посаду голови AIBA, оскільки функціонер знаходиться під санкціями Міністерства фінансів США і підозрюється в зв'язках з міжнародного злочинного мережею.

В олімпійському комітеті можуть повернутися до обговорення цього питання до кінця року. А поки тимчасово призупинені всі контакти між AIBA і оргкомітетом Ігор. Зокрема, МОК призупинив фінансування AIBA.

Крім того, припинено продаж квитків, затвердження та впровадження системи кваліфікацій, а також остаточне доопрацювання графіка змагань. Крім цього, AIBA заборонено використовувати олімпійські об'єкти і символіку, включаючи олімпійські кільця, для рекламних матеріалів.

"Виконавча рада МОК докладає всіх зусиль для захисту спортсменів і забезпечення того, щоб турнір з боксу проходив на Олімпійських іграх в Токіо 2020 незалежно від цих заходів", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, на початку року український боксер Олександр Усик закликав президента МОК зберегти бокс в олімпійській програмі.