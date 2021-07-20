Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый девиз Олимпийских игр. Тепер он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Inside the Games.
Фраза из трех слов впервые была сказана французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Эти слова понравились барону Пьеру де Кубертену, посчитавшему, что именно они отражают цель атлетов всего мира.
Этот девиз в первоначальной форме "citius, fortius, altius" был утвержден первым олимпийским конгрессом в 1894 году (с упоминанием авторства Дидона) и появился на титульной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК, вышедшего в июле 1894 года.
МОК решил изменить девиз, добавив слово "вместе" и теперь он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе".