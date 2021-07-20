UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр

Автор: Анастасия Рокитна

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый девиз Олимпийских игр. Тепер он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Inside the Games.

Фраза из трех слов впервые была сказана французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Эти слова понравились барону Пьеру де Кубертену, посчитавшему, что именно они отражают цель атлетов всего мира.

Этот девиз в первоначальной форме "citius, fortius, altius" был утвержден первым олимпийским конгрессом в 1894 году (с упоминанием авторства Дидона) и появился на титульной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК, вышедшего в июле 1894 года.

МОК решил изменить девиз, добавив слово "вместе" и теперь он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе".

Напомним, первые украинские спортсмены прибыли на Олимпиаду в Токио.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2020