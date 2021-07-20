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МОК затвердив новий девіз Олімпійських ігор

Автор: Анастасія Рокитна

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) затвердив новий девіз Олімпійських ігор. Тепер він звучить так: "Швидше, вище, сильніше - разом".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Inside the Games.

Фраза з трьох слів вперше була сказана французьким священиком Анрі Дідоном на відкритті спортивних змагань в його коледжі. Ці слова сподобалися барону П'єру де Кубертену, який вирішив, що саме вони відображають мету атлетів всього світу.

Цей девіз в первісній формі "citius, fortius, altius" був затверджений першим олімпійським конгресом в 1894 році (зі згадуванням авторства Дідона) і з'явився на титульній сторінці першого випуску офіційного бюлетеня МОК, що вийшов в липні 1894 року.

МОК вирішив змінити девіз, додавши слово "разом" і тепер він звучить так: "Швидше, вище, сильніше - разом".

Нагадаємо, перші українські спортсмени прибули на Олімпіаду в Токіо.

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