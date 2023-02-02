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МОК ще не ухвалив рішення щодо участі росіян в Олімпійських іграх-2024

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Четвер 02 лютого 2023 16:27
МОК ще не ухвалив рішення щодо участі росіян в Олімпійських іграх-2024 Фото: МОК ще не ухвалив рішення щодо участі росіян в Олімпійських іграх-2024 (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Рішення щодо участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 у Парижі ще не прийнято, обговорюється питання їхньої участі у змаганнях в Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міжнародного олімпійського комітету.

"Рішення щодо участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі поки не прийнято. Йдеться про їхню участь у міжнародних змаганнях в Азії в майбутньому літньому сезоні. У жодному з опублікованих МОК документів ви не знайдете згадки про Олімпійські ігри у Парижі для спортсменів з російським чи білоруським паспортом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Крім того, президент МОК Томас Бах заявив, що хоче, щоб спортсмени з Росії та Білорусі змогли взяти участь у Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України триватиме. Президент Франції Еммануель Макрон також вважає, що росіяни та білоруси мають взяти участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.

Також ми повідомляли, що організатори Олімпіади в Парижі підтвердили допуск росіян та білорусів до участі.

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