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МОК пом'якшив обмеження для спортсменів РФ і Білорусі: список рекомендацій

Фото: Штаб-квартира МОК у швейцарській Лозанні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Виконком Міжнародного олімпійського комітету наразі не зміг повернути російських і білоруських атлетів на Олімпійські ігри, але схвалив низку рекомендацій для спортивних федерацій щодо вибіркової участі тамтешніх спортсменів у змаганнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал МОК.

Топ-функціонери не розглянули анонсоване раніше питання допуску представників РФ і Білорусі до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. Натомість вони закликали повернути спортсменів до міжнародних турнірів у статусі нейтральних.

Президент МОК Томас Бах озвучив низку пунктів для участі атлетів із РФ і Білорусі. Вони зможуть змагатися на елітному рівні при дотриманні кількох умов. Зокрема, ці спортсмени матимуть нейтральний статус і змагатимуться лише в індивідуальних програмах. Білоруські та російські збірні надалі не виступатимуть на міжнародній арені.

Окрім того, спортсмени на контракті з армією чи спецслужбами Білорусі та Росії до змагань допущені не будуть. Це ж обмеження стосуватиметься прихильників війни проти України. Заборона на проведення змагань, використання символіки та відвідування офіційними особами обох країн міжнародних заходів залишилися чинними.

Питання щодо участі російських і білоруських спортсменів у прийдешніх літніх і зимових Олімпійських іграх залишається відкритим. За словами Баха, рішення щодо допуску схвалять окремо. Представники РФ і Білорусі можуть не потрапити на Олімпіади навіть за умови завоювання ліцензій.

До слова, раніше Міжнародний союз біатлоністів виключив повернення Росії в осяжній перспективі.

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Томас БахСанкції проти Росії