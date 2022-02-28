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МОК одобрил запрет на выступления спортсменов из России и Беларуси

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Женева, Понедельник 28 февраля 2022 16:22
МОК одобрил запрет на выступления спортсменов из России и Беларуси Фото: Спортсменам из России и Беларуси запретили участвовать в соревнованиях (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях. Решение принято в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОК.

Как отмечается в сообщении, Олимпийское движение едино в том, чтобы не наказывать спортсменов за решения своего правительства, если они не принимают в них активного участия.

"Однако нынешняя война на Украине ставит Олимпийское движение перед дилеммой. В то время как спортсмены из России и Беларуси могли бы продолжать участвовать в спортивных мероприятиях, многие спортсмены из Украины не могут этого сделать из-за нападения на их страну", - говорится в решении.

В тех случаях, когда рекомендацию МОК невозможно выполнить в кратчайшие сроки по организационным или юридическим причинам, Исполком МОК настоятельно призывает международные спортивные федерации и организаторов спортивных мероприятий по всему миру сделать все возможное, чтобы ни один спортсмен или спортивный чиновник из России или Беларуси не был допущен к участию под названием Россия или Беларусь.

"Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны восприниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды. Не допускается использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов", - говорится в решении.

МОК также объявил, что отозвал Олимпийский орден у президента России Владимира Путина. В 2001 году Путин был удостоен высшей награды олимпийского движения.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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