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МОК схвалив заборону на виступи спортсменів з Росії та Білорусі

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Женева, Понеділок 28 лютого 2022 16:22
МОК схвалив заборону на виступи спортсменів з Росії та Білорусі Фото: Спортсменам з Росії та Білорусі заборонили брати участь у змаганнях (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Виконком Міжнародного олімпійського комітету рекомендував міжнародним спортивним федераціям і організаторам спортивних заходів не запрошувати і не дозволяти участь російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб у міжнародних змаганнях. Рішення прийнято з метою захисту чесності глобальних спортивних змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МОКНУЧИ.

Як наголошується в повідомленні, Олімпійський рух єдиний в тому, щоб не карати спортсменів за рішення свого уряду, якщо вони не беруть в них активної участі.

"Однак нинішня війна на Україні ставить Олімпійський рух перед дилемою. У той час як спортсмени з Росії та Білорусі могли б продовжувати брати участь у спортивних заходах, багато спортсменів з України не можуть цього зробити через напад на їхню країну",- йдеться в рішенні.

У тих випадках, коли рекомендацію МОК неможливо виконати в найкоротші терміни з організаційних або юридичних причин, Виконком МОК настійно закликає міжнародні спортивні федерації та організаторів спортивних заходів по всьому світу зробити все можливе, щоб жоден спортсмен або спортивний чиновник з Росії або Білорусі не був допущений до участі під назвою Росія або Білорусь.

"Громадяни Росії або Білорусі, будь то окремі особи або команди, повинні сприйматися тільки як нейтральні спортсмени або нейтральні команди. Не допускається використання національних символів, кольорів, прапорів або гімнів", - йдеться в рішенні.

МОК також оголосив, що відкликав Олімпійський орден у президента Росії Володимира Путіна. У 2001 році Путін був удостоєний найвищої нагороди олімпійського руху.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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