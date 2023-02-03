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МОК має припинити прикривати російські злочини нейтральним прапором, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міжнародному олімпійському комітету варто припинити спроби приховати російські злочини білими прапорами. Держава-агресор винна в загибелі сотень українських спортсменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За його даними, з моменту вторгнення російські окупанти вбили 231 українського спортсмена та тренера, 15 поранили, 28 затримали,а ще четверо - вважаються зниклими безвісти.

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Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

План заходів із недопущення російських і білоруських атлетів до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі підготував Національний олімпійський комітет України.

До слова, напередодні Польща та країни Балтії відкинули ідею повернення РФ і Білорусі до міжнародних змагань.

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