МОК додав шість нових дисциплін у програму зимової Олімпіади-2022

Загальна кількість спортсменів зросте на 41

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) додав шість нових дисциплін у програму зимових Олімпійських ігор 2022 року, які пройдуть у Пекіні. Про це сообщает прес-служба організації.

Так, у програму додані жіночі одиночні змагання з бобслею (монобоб), чоловічі та жіночі змагання з фрістайлу у дисципліні "біг-ейр", змішані командні змагання з фрістайлу (акробатика), змішані командні змагання в сноуборд-кросі, змішаний командний турнір у стрибках на лижах з трампліна, а також змішана естафета в шорт-треку.

Включення даних дисциплін в олімпійську програму дозволить збільшити частку дівчат у загальному числі спортсменів - з 41% до 45,44%, йдеться в заяві МОК.

Загальна кількість спортсменів, що беруть участь в Олімпіаді, зросте на 41. Всього в Іграх в Пекіні візьмуть участь 2892 спортсменів.

Олімпійські ігри 2022 пройдуть в Пекіні з 4-го по 20 лютого.